Новая порция трейлеров бойцов из Street Fighter 6 показывает крутые приемы Джури ©

Разработчики из студии Capcom продолжают раскрывать главные особенности играбельных персонажей в Street Fighter 6. Для новой части культового файтинга выпустили несколько дополнительных трейлеров, с обзором приемов Рю, Джури и Бланки. Каждый персонаж отличается уникальным дизайном, стилем боя и конечно же характером, что также важно во время мордобоя.

В Street Fighter 6 за озвучку Рю будет отвечать Кайл Хеберт. Его персонаж сохранит знакомый боевой стиль, но сам образ станет заметно старше. Рю, как и раньше, обожает только боевые искусства и презирает пауков.

Голосом Джури станет Джессика Страус в английском дубляже файтинга. Её героиня переносит в новую часть свой фирменный стиль боя с частым использованием ног, что обескураживает любого соперника. Джури ненавидит правила, но зато обожает быстрые байки и пауков.

Финальный трейлер на сегодня был посвящен Бланке, которого озвучивает Луис Бермудэз. В мире Street Fighter 6 Бланка любит Саманту, кукол и бить лица всем негодяям.

Релиз Street Fighter 6 состоится на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X — 2 июня.