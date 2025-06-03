Новая волна стиля: Street Fighter 6 получит свежие костюмы для Байсона, Терри Богарда, Мэй Ширануи и Елены

Capcom не даёт фанатам Street Fighter 6 заскучать — 5 июня игра пополнится новым пакетом Outfit 3, в который войдут альтернативные костюмы для четырёх ярких бойцов: М. Байсона, Терри Богарда, Мэй Ширануи и дебютирующей Елены. Обновление приурочено к запуску Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition, а также к релизу игры на Nintendo Switch 2.

Само DLC уже показали в красочном трейлере — в ролике бойцы не только демонстрируют новые наряды, но и исполняют фирменные приёмы, что наверняка порадует поклонников боевых искусств и культовых образов. Особенно выделяется костюм М. Байсон, первого персонажа из второго сезонного пропуска, вернувшегося в серию в июне 2024-го.

Вслед за ним в игре появился Терри Богард из Fatal Fury (в сентябре), затем — его соратница по франшизе Май Ширануи (в феврале). И вот теперь четвёртым бойцом становится Елена — с ярким стилем, уникальными приёмами и новым обликом.