Новая волна стиля: Street Fighter 6 получит свежие костюмы для Байсона, Терри Богарда, Мэй Ширануи и Елены

Capcom не даёт фанатам Street Fighter 6 заскучать — 5 июня игра пополнится новым пакетом Outfit 3, в который войдут альтернативные костюмы для четырёх ярких бойцов: М. Байсона, Терри Богарда, Мэй Ширануи и дебютирующей Елены. Обновление приурочено к запуску Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition, а также к релизу игры на Nintendo Switch 2.
Само DLC уже показали в красочном трейлере — в ролике бойцы не только демонстрируют новые наряды, но и исполняют фирменные приёмы, что наверняка порадует поклонников боевых искусств и культовых образов. Особенно выделяется костюм М. Байсон, первого персонажа из второго сезонного пропуска, вернувшегося в серию в июне 2024-го.
Вслед за ним в игре появился Терри Богард из Fatal Fury (в сентябре), затем — его соратница по франшизе Май Ширануи (в феврале). И вот теперь четвёртым бойцом становится Елена — с ярким стилем, уникальными приёмами и новым обликом.
По 10 доларов за штуку?
Не, это слишком дорого, думаю по 9.99
Неть. Один скинчик стоит 350 монеток. Но ты не можешь купить 350 монеток. Ты можешь купить 300 за 5$ и 600 за 10$. Собсно 4 скинчика 1400 монеток = 25$.
И кто-то ещё кудахчет что это юбийсофт жадные в пень со своими платными DLC.