Новое видео Street Fighter 6 посвящено содержимому открытого бета-тестирования ©

Осталось всего несколько дней до запуска открытой бета-версии Street Fighter 6, которая является последним этапом тестирования перед тем, как файтинг Capcom поступит на прилавки. Чтобы подготовить пользователей, компания из Осаки решила выпустить длинное геймплейное видео, посвященное всему контенту, который вы сможете опробовать в эти выходные.

Ролик, который длится почти десять минут, знакомит геймеров со всеми персонажами, которых можно использовать во время теста, а затем переходит к объяснению новой игровой механики. По сути, это своего рода видео-учебник, который позволяет вам быстро просмотреть боевую систему, очень полезно для всех тех, у кого не было возможности или желания попробовать бесплатную демо-версию Street Fighter 6, в которой есть также подробное руководство по различным дополнениям к боевой системе.

Часть видео также посвящена различным системам управления, среди которых, как мы помним, есть и современная, которая позволяет выполнять все специальные движения нажатием одной клавиши в сопровождении направления.