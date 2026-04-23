Новый боец с "телепортами и светом": геймплейный трейлер Street Fighter 6 делает ставку на зрелищность с Ингрид

Capcom показала геймплейный трейлер нового персонажа для Street Fighter 6 — Ингрид появится в игре уже 28 мая. Разработчики называют её «международной женщиной-загадкой», и судя по ролику, ставка сделана на мобильность и визуальную яркость.

Героиня использует энергетические снаряды и мгновенные перемещения, позволяющие буквально «ослеплять» соперников и давить их темпом. Такой набор умений хорошо вписывается в текущий курс игры на более динамичные и зрелищные бои.

Впрочем, за эффектностью может скрываться и проблема баланса: персонажи с телепортами традиционно вызывают споры в сообществе. Ингрид можно будет купить отдельно или получить в составе наборов Year 3. Это уже привычная модель, но она всё чаще делит игроков на тех, кто платит за новинки, и тех, кто остаётся в стороне.