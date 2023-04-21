Новый геймплейный трейлер Street Fighter 6 демонстрирует мировой тур и битву аватаров ©

Сегодня Capcom провела презентацию Street Fighter 6, на которой показала новый геймплейный трейлер, позволяющий нам увидеть немного больше сюжетного режима под названием World Tour.

Мы также увидели некоторые из настраиваемых приёмов , которые мы можем использовать для аватара, а также исследование Метро-Сити, намекая на то, что и эта сага, и Final Fight каким-то образом связаны. Аватар будет учиться у некоторых классических мастеров Street Fighter. Это означает, что мы будем использовать стиль таких бойцов, как Рю, Кен и даже сильные удары ногами Чун-Ли. Учителя отправят нас выполнять определенные заказы в пределах города, вы даже можете дать им вещи, чтобы увеличить свою близость к ним.

Со своей стороны, специальные приёмы не останутся в стороне, поэтому главный герой может экипировать некоторые по случаю, их можно изучить, чем больше боев выиграно и, следовательно, повысится их уровень. Лучше всего то, что мы не собираемся ограничиваться только исследованием Метро-Сити, так как разработчики подтвердили, что мы можем получить билеты для поездок в другие места и победить больше соперников.

Вдобавок к этому будут столкновения со злыми организациями, которые будут стремиться так или иначе испортить нашу репутацию. Есть даже некоторые миссии, которые заканчиваются классической мини-игрой, состоящей в том, чтобы разбивать машины и даже выкидывать еду из холодильника.

Street Fighter 6 поступит в продажу 2 июня для PS4, PS5, Xbox Series X/S и ПК.