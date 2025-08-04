Новый трейлер Street Fighter 6 посвятили загадочной С. Вайпер

В Street Fighter 6 снова ворвалась Crimson Viper — культовая героиня из SF IV. Осенью она пополнит ростер бойцов в виде DLC-персонажа, а её трейлер, по всей видимости, преждевременно просочился в сеть через официальный канал PlayStation.

Хотя трейлер в основном сосредоточен на её бэкграунде, в финальных секундах можно заметить знакомую технику С. Вайпер — одну из её фирменных атак. Персонаж остаётся верен оригиналу: элегантный деловой костюм, скрытые гаджеты и смертоносные способности, основанные на технологии, разработанной SIN. Напомним, Вайпер — секретный агент ЦРУ, сражающаяся при помощи усовершенствованного боевого костюма.

Пока Capcom не дала официального анонса, но утечка намекает, что её возвращение в Street Fighter 6 — дело решённое. Кроме того, недавно был показан трейлер с Сагатом, а также анонсирован коллаб с K-pop-группой aespa, что намекает на масштабные планы разработчиков на ближайшие месяцы.