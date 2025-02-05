Новый трейлер Street Fighter 6 в честь выхода персонажа Май из Fatal Fury

Май Ширануи, известная по серии Fatal Fury, присоединилась к файтингу Street Fighter 6 в качестве приглашённого персонажа. Компания Capcom представила трейлер, в котором можно увидеть её в действии. Владельцы Deluxe- и Ultimate-версий игры, а также обладатели пропуска Year 2 Character Pass могут получить Май бесплатно.

В дополнение к этому, в рамках боевого пропуска можно получить новые премиальные и бесплатные призы: косметические предметы, новую классическую игру, новую эмоцию, тематическую фоторамку, музыку и многое другое.

Следующим игровым персонажем после Май станет Елена. Её добавление в игру запланировано на весну.

Street Fighter 6 доступна на PC, PS4, PS5 и Xbox Series.