ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Street Fighter 6 02.06.2023
Экшен, Файтинг
8.1 552 оценки

Новый трейлер Street Fighter 6 в честь выхода персонажа Май из Fatal Fury

Simple Jack
Новости

Май Ширануи, известная по серии Fatal Fury, присоединилась к файтингу Street Fighter 6 в качестве приглашённого персонажа. Компания Capcom представила трейлер, в котором можно увидеть её в действии. Владельцы Deluxe- и Ultimate-версий игры, а также обладатели пропуска Year 2 Character Pass могут получить Май бесплатно.

В дополнение к этому, в рамках боевого пропуска можно получить новые премиальные и бесплатные призы: косметические предметы, новую классическую игру, новую эмоцию, тематическую фоторамку, музыку и многое другое.

Следующим игровым персонажем после Май станет Елена. Её добавление в игру запланировано на весну.

Street Fighter 6 доступна на PC, PS4, PS5 и Xbox Series.

2
2
Street Fighter 6
02.06.2023
Комментарии: 2
Ваш комментарий
SOLUS5678

Красота!!!.

1
User_200

Street Fighter 6 разве она вышла, зачем писать новый трейлер. Будто это анонс новой части.

0