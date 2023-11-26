Обнародованы окно выпуска Street Fighter 6 Type Arcade и ключевой арт

Недавно на выставке Amusement Expo в Токио Big Sight Taito и Capcom представили окно релиза и ключевой арт Street Fighter 6 Type Arcade. Как сообщается на X (ранее Twitter), игра выйдет на японских игровых автоматах в декабре.
В верхней части окна выпуска мы видим ключевой визуальный элемент, которым вы можете насладиться на рисунке ниже.
В аркадную версию Street Fighter 6, созданную в сотрудничестве с Taito, можно играть на выставке Amusement Expo после локационного теста, проведенного ранее в этом месяце на четырех различных игровых автоматах в Токио, Сендае, Хиросиме и Фукуоке. Игра поддерживает онлайн-игру, запись статистики через карты NESiCA и даже внешние контроллеры.
Если вы не знакомы с японской онлайн-сценой, в отличие от большинства западных стран, она все еще жива, особенно благодаря сочетанию видеоигр и "ловцов НЛО" (кран-хватайка), которые чрезвычайно популярны в стране.