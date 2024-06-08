Персонажи Fatal Fury заглянут в Street Fighter 6

Во время Summer Game Fest 2024 был показан новый контент для второго года Street Fighter 6, последней части знаменитой серии файтингов от Capcom. Это три персонажа из серии Fatal Fury от SNK, а также один персонаж, который наверняка знаком фанатам.
Трейлер начинается с появления Терри Богарда, а затем демонстрируются остальные персонажи: Мэй Ширануи и Елена, причем последняя - самый необычный выбор, учитывая два других варианта. Однако есть и последний сюрприз, которым является особенно мрачная версия Мистера Бизона, одного из самых культовых суперзлодеев в серии Capcom.
Capcom также обнародовала примерные даты релиза для всех персонажей, которые будут выходить в течение всего сезона:
- M. Бизон - лето 2024 года
- Терри - осень 2024 г.
- Мэй - зима 2025 года
- Елена - весна 2025 года
Для остальных напоминаем, что Street Fighter 6 доступен для PC, Xbox Series X/S и PS5.