По словам Capcom, Street Fighter 6 "с самого начала разрабатывалась с учетом киберспорта" ©

Выступая в недавнем интервью Famitsu, президент Capcom Харухиро Цудзимото рассказал, что с самого начала команда разработчиков Street Fighter 6 сделала киберспорт важнейшим аспектом опыта и разработала игру вокруг него, в отличие от прошлых частей в серии.

«Capcom также уделяет внимание киберспорту, но когда я впервые работал над Street Fighter 4, такая культура еще не прижилась в Японии, и JeSU (Japan eSports Union) наконец-то был запущен в то время, когда разрабатывалась Street Fighter 5», — сказал он. «Street Fighter 6 с самого начала разрабатывалась с учетом развития киберспорта, поэтому я ожидаю, что она будет очень захватывающей».

От реализации комментариев в реальном времени до огромного количества конкурентных опций, которые она предоставляет, с самого начала было совершенно ясно, что Street Fighter 6 будет уделять большое внимание киберспорту. Интересно посмотреть, как сообщество воспримет игру на этом фронте.

Street Fighter 6 выходит 2 июня на PS5, Xbox Series X/S, PS4 и ПК. Демо-версия игры в настоящее время доступна на всех платформах.