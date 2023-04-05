По слухам, открытое бета-тестирование Street Fighter 6 состоится в апреле ©

Street Fighter 6, последняя часть серии файтингов от CAPCOM, выходит менее чем через два месяца на ПК и консолях, но похоже, что игрокам во всем мире не придется так долго ждать, чтобы опробовать новую игру.

Как сообщил в Твиттере @fubarduck, Эйко Кано, известный японский стример, которого CAPCOM регулярно приглашает на свои телешоу, недавно упомянул, что открытое бета-тестирование Street Fighter 6 состоится до конца месяца.

Хотя CAPCOM еще не подтвердила, будут ли проведены дополнительные раунды тестирования Street Fighter 6 перед запуском игры в июне этого года, вполне вероятно, что будет открытое бета-тестирование, учитывая, что издатель провел только два закрытых бета-тестирования с ограниченным онлайном. Поскольку игра обещает стать одним из крупнейших релизов года, CAPCOM определенно необходимо провести дополнительные тесты, чтобы увидеть, как сетевая инфраструктура игры будет работать с большим количеством игроков одновременно.

Street Fighter 6 выходит на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X и Xbox Series S 2 июня 2023 года.