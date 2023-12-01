Поклонники Street Fighter 6 критикуют Capcom за "ужасную монетизацию" из-за цены на третий набор костюмов

Хотя Street Fighter 6 пользуется успехом у поклонников знаменитой серии файтингов от Capcom, ее монетизация вызвала бурю негодования. Последним нарушителем спокойствия является долгожданный выпуск третьего набора костюмов, который дает каждому из 18 стартовых персонажей новый привлекательный наряд.

Каждый наряд доступен за 300 Fighter Coins (премиум-валюта Street Fighter 6) и включает в себя все 10 доступных цветов. В отличие от второго набора, этот можно приобрести только за реальные деньги, и его нельзя разблокировать в режиме мирового тура.

Проблема здесь в том, что Capcom продает Fighter Coins только пакетами по 250 монет за 3,99 фунтов стерлингов / 4,99 долларов США, 610 за 9,49 фунтов стерлингов / 11,99 долларов США, 1250 за 18,99 фунтов стерлингов / 23,99 долларов США и 2750 за 39,99 фунтов стерлингов / 49,99 долларов США. Это означает, что невозможно купить 300 Fighter Coins или потратить около 6 долларов на один набор. Вам придется потратить около 10 долларов или больше, в зависимости от выбранного вами пакета.

Хуже того, Capcom не продаёт комплект, включающий некоторые или все костюмы, по сниженной цене. Это означает, что если вы хотите купить все костюмы третьего набора для всех 18 стартовых персонажей, вам понадобится 5400 Fighter Coins, что обойдется вам в 80 фунтов стерлингов / 100 долларов США (2750 Fighter Coins x 2). Это намного дороже, чем сама Street Fighter 6.

Как и следовало ожидать, сообщество Street Fighter возмущено стоимостью этих костюмов. Одна из тем на сабреддите Street Fighter под названием «Не покупайте костюмы» призывает к бойкоту.

«Нельзя допустить, чтобы Capcom одержала победу», — сказал реддитор Soul699. «Потому что в противном случае в будущем будет еще хуже. Конечно, с Mortal Kombat дела обстоят хуже, но это не меняет того, что они по-прежнему плохи. Я знаю, что многим людям будет все равно, и они будут продолжать кормить корпорации, потому что они просто сдались и подчинились, но если вы хотите сделать что-то умное, не покупайте костюмы. Я знаю, что они в основном великолепно выглядят, но сопротивляйтесь. Не позволяйте Capcom так легко уйти».

В другой теме назвали подобную монетизацию «безумной для игры за 60 долларов».

«Да, это отстой, что они сделали «наряд стоит 300, но варианта за 300 монет нет», — добавил реддитор Вахаллен. «Это не новая практика, но это отстой».