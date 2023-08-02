Портал IGN показал 24 минуты геймплея за DLC-бойца Рашида из Street Fighter 6

Street Fighter 6 показал себя в новом геймплейном ролике, опубликованном в данном случае IGN. Видеоролик, длительностью в двадцать четыре минуты, посвящен персонажу Рашиду, который возвращается в новом эпизоде серии от Capcom.
Рашид - один из бойцов, включенных в Year 1 Character Pass, который, как вы знаете, также включает в себя A.K.I, Эда и Акуму, чтобы еще больше усилить состав игроков игры.
Кадры, опубликованные IGN, дают возможность увидеть впечатляющий репертуар ближневосточного воина, чьи приемы способны создавать настоящие воздушные потоки, заключающие противника в клетку и подвергающие его разрушительным атакам.
Принятая международной прессой с отличными оценками, Street Fighter 6, похоже, полностью оправдала цели, которые Capcom ставила перед этой новой главой после недоразумений, приведших к уходу исторического продюсера Ёсинори Оно.
рашид и ришат ничего не решат
Эмммм...
А что мешает купившим игру, взять персонажа на прокат на 1 час, используя внутриигровой талон и смотреть его геймплей?