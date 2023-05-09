Последнее открытое бета-тестирование Street Fighter 6 пройдёт с 19 по 22 мая ©

Capcom объявила об открытом бета-тестировании Street Fighter 6, которое пройдёт чуть более чем через неделю. Как и в предыдущих закрытых бета-сессиях, первая открытая бета-версия SF6 будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.

Открытая бета-версия должна начаться в следующую пятницу, 19 мая, в 10:00 МСК и продлится до 22 мая 10:00 МСК.

В течение этого короткого периода пользователи смогут ознакомиться со следующим контентом:

Персонажи: Люк, Джейми, Рю, Чун-Ли, Гайл, Кимберли, Юри, Кен

Арены: Даунтаун Метро Сити, Храм Гэмбу, Авианосец Байрона Тейлора, Тянь Хун Юань, Кольцо Мачо, Тренировочный зал.

Режимы: создание персонажа (при первом входе в систему), рейтинговые матчи, товарищеские матчи, боевые матчи в хабе, открытые турниры, режим обучения, магазин товаров в хабе, экстремальные битвы (ежедневно), Game Center (ежедневно), вызовы (ежедневно), DJ Booth, Фотозона

Capcom также подтвердила, что для доступа к онлайн-функциям открытого бета-тестирования не потребуется подписка на PlayStation Plus или Xbox Live Gold. Вместо этого будет обязательно иметь идентификатор Capcom, связанный с учетной записью платформы, которую вы хотите использовать для теста.