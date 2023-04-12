Представлена музыкальная тема нового персонажа Лили в Street Fighter 6 ©

Сегодня компания Capcom выпустила новое видео о предстоящем файтинге Street Fighter 6, полностью посвященное саундтреку.

В ролике демонстрируется музыкальная тема нового персонажа Лили под названием "Diosa Del Sol". На испанском языке название переводится как "Богиня Солнца".

Лили была представлена пару месяцев назад во время последней прямой трансляции PlayStation State of Play вместе с двумя вернувшимися персонажами, Кэмми и Зангиевом (который получил свой собственный музыкальный трек несколько дней назад).

Вы можете ознакомиться с ее треком на видео ниже.

Street Fighter 6 выходит 2 июня 2023 года. На этот раз игра возвращается к своей мультиплатформенности: она выйдет для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC через Steam. Она также появится на аркадах от Taito, хотя эта версия, вероятно, не покинет Японию, по крайней мере, в настоящее время.