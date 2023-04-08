Представлена музыкальная тема Зангиева в Street Fighter 6 ©

Сегодня компания Capcom выпустила новый видеоролик о предстоящем файтинге Street Fighter 6, полностью посвященный саундтреку.

В ролике демонстрируется музыкальная тема недавно представленного возвращающегося персонажа Зангиева под названием "R.E.D.".

Зангиев был представлен пару месяцев назад во время последней прямой трансляции PlayStation State of Play вместе с Кэмми и новым персонажем Лили.

Вы можете ознакомиться с его треком ниже.

Street Fighter 6 выходит 2 июня 2023 года. На этот раз игра возвращается к своей мультиплатформенности: она выйдет для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC через Steam. Она также появится на аркадных автоматов от Taito, хотя эта версия, вероятно, не покинет Японию, по крайней мере, в настоящее время.