Представлена музыкальная тема Зангиева в Street Fighter 6

Сегодня компания Capcom выпустила новый видеоролик о предстоящем файтинге Street Fighter 6, полностью посвященный саундтреку.
В ролике демонстрируется музыкальная тема недавно представленного возвращающегося персонажа Зангиева под названием "R.E.D.".
Зангиев был представлен пару месяцев назад во время последней прямой трансляции PlayStation State of Play вместе с Кэмми и новым персонажем Лили.
Вы можете ознакомиться с его треком ниже.
Street Fighter 6 выходит 2 июня 2023 года. На этот раз игра возвращается к своей мультиплатформенности: она выйдет для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC через Steam. Она также появится на аркадных автоматов от Taito, хотя эта версия, вероятно, не покинет Японию, по крайней мере, в настоящее время.
Жалко что в 6 стритфайтере вместо доработки или создание новой музыкальной темы, просто решили испортить все шлаковым генерик ремиксом с "вжик вжик" и доминирующей драммашиной.
Ну хотя бы в стрит файтере японцы к саундтреку нормально подходят, не то что в сраном теккене, где хрен пойми что вообще играет, какая-то диско-японщина со времен первой плойки. Да и в целом в теккене почти нихрена не меняют, как был, так и остается файтингом поколения х360 с минимально меняющимся графоном, таким же саундтреком и в целом звуковым сопровождением и убогим интерфейсом, ну хотя бы в плане боев что-то в целом перевариваемое выдают, но в целом игра отсталая.