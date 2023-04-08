Представлено изображение обложки стилбука Street Fighter 6

Street Fighter 6 02.06.2023
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monk70
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Ажиотаж в преддверии летнего выпуска Street Fighter 6 набирает обороты. Для многих это один из самых ожидаемых релизов года. Неудивительно, что предлагается еще одно издание игры.

Серия Street Fighter была продана тиражом более 47 миллионов единиц с момента своего дебюта 35 лет назад. Street Fighter 6 — это последняя итерация, предлагающая три различных игровых режима: Fighting Ground, World Tour и Battle Hub. В первый день игра запустится с 18 уникальными персонажами. Тем не менее, он неизбежно получит гораздо больше через DLC. Действительно, Deluxe Edition включает в себя Year 1 Character Pass, содержащий четырех персонажей, как часть пакета.

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