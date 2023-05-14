Представлены умения и комбинации Рю - Рубрика "Как играть за персонажа" от авторов Street Fighter 6 ©

Разработчики из Capcom продолжают выпускать видеоролики из рубрики, где демонстрируют персонажей грядущего файтинга Street Fighter 6 и дают некоторые советы. На сей раз героем игрового процесса стал мощный Рю. По словам авторов, данный герой имеет интуитивно понятные приемы, за счет чего будет более чем комфортным для игры в руках новичков.

В прошлых двух выпусках Capcom показала все способности и дала советы по геймплею за Кимберли и Люка. Ознакомиться с ними можно в предыдущей новости.

Напомним, что официальный релиз Street Fighter 6 запланирован на 2 июня 2023 года. Проект выйдет на ПК в Steam и для консолей PlayStation 4 и 5, а также на Xbox Series X|S.