Prime 1 Studio анонсировала премиальную фигурку Чун Ли из Street Fighter 6 за 1600 долларов

Компнаия Prime 1 Studio открыла предзаказы на премиальную статуэтку Чун Ли из Street Fighter 6 в масштабе 1/4. Фигурка пополнит линейку Premium Masterline по лицензии Capcom. Помимо стандартной версии, выйдет лимитированное издание Ultimate Version тиражом 500 штук. Композиция детально воссоздает образ героини из последней части файтинга, подчеркивая ее атлетичную фигуру, платье ципао и боевую стойку приема Soten Ranka.

Композиция дополнена детализированным подиумом в стиле Чайна-тауна из Метро-Сити, украшенным граффити из меню выбора бойцов и оснащенным синей LED-подсветкой. В расширенный комплект входят сменная голова с серьезным выражением лица, дополнительный торс для демонстрации позы на одной ноге, задний фон в виде стены с визуальным спецэффектом и две отдельные подставки — для альтернативной головы и бонусного граффити-арта.

Габариты композиции: высота составляет 59 см (до 69 см с фоновой стеной), ширина — от 43 до 44 см, а глубина — от 34 до 43 см. Стоимость предзаказа составляет 1599 долларов, а релиз намечен на период с октября 2027 по январь 2028 года.