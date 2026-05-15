Street Fighter 6 02.06.2023
Экшен, Адвенчура, Файтинг
8.1 666 оценок

Prime 1 Studio анонсировала премиальную фигурку Чун Ли из Street Fighter 6 за 1600 долларов

Gruz_ Gruz_

Компнаия Prime 1 Studio открыла предзаказы на премиальную статуэтку Чун Ли из Street Fighter 6 в масштабе 1/4. Фигурка пополнит линейку Premium Masterline по лицензии Capcom. Помимо стандартной версии, выйдет лимитированное издание Ultimate Version тиражом 500 штук. Композиция детально воссоздает образ героини из последней части файтинга, подчеркивая ее атлетичную фигуру, платье ципао и боевую стойку приема Soten Ranka.

Композиция дополнена детализированным подиумом в стиле Чайна-тауна из Метро-Сити, украшенным граффити из меню выбора бойцов и оснащенным синей LED-подсветкой. В расширенный комплект входят сменная голова с серьезным выражением лица, дополнительный торс для демонстрации позы на одной ноге, задний фон в виде стены с визуальным спецэффектом и две отдельные подставки — для альтернативной головы и бонусного граффити-арта.

Габариты композиции: высота составляет 59 см (до 69 см с фоновой стеной), ширина — от 43 до 44 см, а глубина — от 34 до 43 см. Стоимость предзаказа составляет 1599 долларов, а релиз намечен на период с октября 2027 по январь 2028 года.

Mad IVIax

Хех, никогда не понимал фишку этих неподвижных и крайне дорогих статуэток. На Алике попадались в ленте подвижные фигурки формата 1/6 со стальным внутренним каркасом (Чунь Ли, Кэмми, Jury, Тифа и даже Алиса из Madness Returns) - и они стоят в разы дешевле. Лицо у китайской Чунь Ли, кстати, более каноничным сделали - чистая азиатка.

Геральт Батькович

Забавно что у фигурки лицо красивее чем у модели в игре

Niт6iтЛиsт4n

ну вот могут же когда надо)) красиво? красиво. дорого? очень, но зато красиво

Sasha12345789

Да за эти бабки можно реалистичную 1,5 метровую РЕЗИНОВУЮ Секс-КУКЛУ Чанли купить и жарить ее до посинения!!!! А кому эта мелкая статуэтка нужна?!!!!!!!! тратить деньги нужно с умом!!!!!! Ахаха!

