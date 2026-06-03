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Street Fighter 6 02.06.2023
Экшен, Адвенчура, Файтинг
8.1 668 оценок

Prime 1 Studio анонсировала премиальную статуэтку Кэмми из Street Fighter 6 за $1500

Gruz_ Gruz_

Компания Prime 1 Studio официально представила новую коллекционную статуэтку Кэмми по мотивам файтинга Street Fighter 6. Модель пополнит популярную серию Premium Masterline.

Фигурка создана в масштабе 1/4 и в точности воспроизводит обновленный классический дизайн оперативницы Delta Red из актуальной игры Capcom. Тщательно проработаны элементы одежды, текстура кожи и атлетичное телосложение персонажа. Статуэтка установлена на детализированную диораму, изображающую лондонскую локацию с элементами уличного декора и интегрированной светодиодной подсветкой.

Лимитированное издание Ultimate Bonus Version (всего 600 штук на мир) включает два взаимозаменяемых бюста с отдельной подставкой, эксклюзивный лого-стенд Cammy Graffiti и задний фон с визуальным эффектом Super Arts, вместе с которым высота статуэтки составляет 63 см.

+ ещё 5 картинок

Рекомендованная розничная стоимость составляет 1499 долларов США. Ориентировочные сроки отгрузки готовой продукции — четвертый квартал 2027 года – первый квартал 2028 года.

Индустрия Трейлеры
8
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
arukinu

За 1500$ там в коробке должна лежать живая баба в костюме Кэмми

3
KookyPentheus

В 2026 подобным вряд ли можно удивить, щас уже дроны печатают, не то что статуэтки.

2
Шрек vs Clair Obser 33

До чего ж приятная женщина, вот просто удивительно!

1