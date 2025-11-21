Продажи Street Fighter 6 превысили 6 миллионов копий

Официальный аккаунт Street Fighter в соцсети X объявил о новом достижении Street Fighter 6 - знаменитый файтинг разошелся тиражом свыше 6 миллионов копий с момента релиза. В посте компания Capcom выразила огромную благодарность фанатам:

Фантастика! По всему миру продано более 6 миллионов единиц Street Fighter 6! Наша огромная благодарность всем, кто вышел на улицы, и всем, кто вскоре присоединится к нам.

Динамика продаж впечатляет:

2 миллиона копий - июль 2023 (всего месяц после релиза);

3 миллиона - январь 2024;

4 миллиона - сентябрь 2024;

5 миллионов - июнь 2025 (в том числе благодаря порту на Nintendo Switch 2);

6 миллионов - ноябрь 2025.

За 2,5 года Street Fighter 6 не только обошла многие предыдущие части серии, но и идет курсом стать самой продаваемой в истории франшизы, обогнав Street Fighter 5 с её 7+ миллионами копий.

Street Fighter 6, шестой номер легендарной серии файтингов от Capcom, вышла 2 июня 2023 года на PC, PlayStation 4/5 и Xbox Series X|S. Игра быстро завоевала популярность благодаря обновлённой механике, режиму World Tour с открытым миром, отличной онлайн-системе и разнообразному ростеру персонажей