ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Street Fighter 6 02.06.2023
Экшен, Адвенчура, Файтинг
8.2 646 оценок

Продажи Street Fighter 6 превысили 6 миллионов копий

2BLaraSex 2BLaraSex

Официальный аккаунт Street Fighter в соцсети X объявил о новом достижении Street Fighter 6 - знаменитый файтинг разошелся тиражом свыше 6 миллионов копий с момента релиза. В посте компания Capcom выразила огромную благодарность фанатам:

Фантастика! По всему миру продано более 6 миллионов единиц Street Fighter 6! Наша огромная благодарность всем, кто вышел на улицы, и всем, кто вскоре присоединится к нам.

Динамика продаж впечатляет:

  • 2 миллиона копий - июль 2023 (всего месяц после релиза);
  • 3 миллиона - январь 2024;
  • 4 миллиона - сентябрь 2024;
  • 5 миллионов - июнь 2025 (в том числе благодаря порту на Nintendo Switch 2);
  • 6 миллионов - ноябрь 2025.

За 2,5 года Street Fighter 6 не только обошла многие предыдущие части серии, но и идет курсом стать самой продаваемой в истории франшизы, обогнав Street Fighter 5 с её 7+ миллионами копий.

Street Fighter 6, шестой номер легендарной серии файтингов от Capcom, вышла 2 июня 2023 года на PC, PlayStation 4/5 и Xbox Series X|S. Игра быстро завоевала популярность благодаря обновлённой механике, режиму World Tour с открытым миром, отличной онлайн-системе и разнообразному ростеру персонажей

15
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Hall_1920

фулл пикчи можно?

нитгитлистер
Hall_1920 нитгитлистер

ну так это не фулл же, а просто кэмми

MagneticEnnio

Лол автор самая продаваемых сф это 2 и 4,у 4ки 10 млн копий.

2BLaraSex

Там есть нюансы https://www.playground.ru/street_fighter_5/news/street_fighter_v_oboshla_street_fighter_ii_po_prodazham_stav_samym_prodavaemym_fajtingom_capcom-1228129