Продажи Street Fighter 6 превысили 6 миллионов копий

Официальный аккаунт Street Fighter в соцсети X объявил о новом достижении Street Fighter 6 - знаменитый файтинг разошелся тиражом свыше 6 миллионов копий с момента релиза. В посте компания Capcom выразила огромную благодарность фанатам:
Фантастика! По всему миру продано более 6 миллионов единиц Street Fighter 6! Наша огромная благодарность всем, кто вышел на улицы, и всем, кто вскоре присоединится к нам.
Динамика продаж впечатляет:
- 2 миллиона копий - июль 2023 (всего месяц после релиза);
- 3 миллиона - январь 2024;
- 4 миллиона - сентябрь 2024;
- 5 миллионов - июнь 2025 (в том числе благодаря порту на Nintendo Switch 2);
- 6 миллионов - ноябрь 2025.
За 2,5 года Street Fighter 6 не только обошла многие предыдущие части серии, но и идет курсом стать самой продаваемой в истории франшизы, обогнав Street Fighter 5 с её 7+ миллионами копий.
Street Fighter 6, шестой номер легендарной серии файтингов от Capcom, вышла 2 июня 2023 года на PC, PlayStation 4/5 и Xbox Series X|S. Игра быстро завоевала популярность благодаря обновлённой механике, режиму World Tour с открытым миром, отличной онлайн-системе и разнообразному ростеру персонажей
фулл пикчи можно?
ну так это не фулл же, а просто кэмми
Лол автор самая продаваемых сф это 2 и 4,у 4ки 10 млн копий.
Там есть нюансы https://www.playground.ru/street_fighter_5/news/street_fighter_v_oboshla_street_fighter_ii_po_prodazham_stav_samym_prodavaemym_fajtingom_capcom-1228129