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Street Fighter 6 02.06.2023
Экшен, Адвенчура, Файтинг
8.1 670 оценок

Продажи Street Fighter 6 превысили 7 миллионов копий

Gruz_ Gruz_

Компания Capcom официально объявила, что общемировые продажи файтинга Street Fighter 6 преодолели отметку в 7 миллионов копий. Проект продолжает демонстрировать сильную коммерческую динамику и закрепил за собой статус одного из главных финансовых успехов издательства за последние годы.

«Это достижение стало возможным исключительно благодаря вам. Мы бесконечно благодарны за то, что Street Fighter 6 объединил уже более 7 миллионов игроков по всему миру!» — говорится в официальном заявлении.

Издатель активно развивает проект, регулярно выпуская новых персонажей, патчи баланса и поддерживая киберспортивную сцену. Важным шагом для расширения аудитории также стал релиз игры на Nintendo Switch 2 в июне 2025 года. Предыдущую планку в 6 миллионов копий файтинг преодолел в конце 2025 года, а значит, на покупку еще одного миллиона дисков и цифровых версий у игроков ушло совсем немного времени.

Текущий успех делает Street Fighter 6 одной из самых успешных частей франшизы. Сейчас игра уверенно движется к глобальной цели Capcom — достичь отметки в 10 миллионов проданных копий за весь жизненный цикл.

Индустрия
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8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
jax baron

6 - очень слабая часть если честно

6
Yoshemitsu

Почти догнали повесточный МК1. Браво Сарком!

4
Lu Meng

Тем временем Т8 не может преодолеть отметку в 4млн копий... Жалкое зрелище.