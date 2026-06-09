Продажи Street Fighter 6 превысили 7 миллионов копий

Компания Capcom официально объявила, что общемировые продажи файтинга Street Fighter 6 преодолели отметку в 7 миллионов копий. Проект продолжает демонстрировать сильную коммерческую динамику и закрепил за собой статус одного из главных финансовых успехов издательства за последние годы.

«Это достижение стало возможным исключительно благодаря вам. Мы бесконечно благодарны за то, что Street Fighter 6 объединил уже более 7 миллионов игроков по всему миру!» — говорится в официальном заявлении.

Издатель активно развивает проект, регулярно выпуская новых персонажей, патчи баланса и поддерживая киберспортивную сцену. Важным шагом для расширения аудитории также стал релиз игры на Nintendo Switch 2 в июне 2025 года. Предыдущую планку в 6 миллионов копий файтинг преодолел в конце 2025 года, а значит, на покупку еще одного миллиона дисков и цифровых версий у игроков ушло совсем немного времени.

Текущий успех делает Street Fighter 6 одной из самых успешных частей франшизы. Сейчас игра уверенно движется к глобальной цели Capcom — достичь отметки в 10 миллионов проданных копий за весь жизненный цикл.