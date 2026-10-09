Продюсер Street Fighter 6 рассказал, как он помог спасти культовую франшизу файтингов от "смерти"

Продюсер Street Fighter 6 Сюхэй Мацумото в новом интервью раскрыл, насколько плачевным было положение флагманской файтинг-франшизы Capcom в эпоху Street Fighter 5, и объяснил, как они с директором Такаюки Накаяма вместе спасли серию от гибели.

Ни для кого не секрет, что Street Fighter 5 потерпела фиаско при запуске в феврале 2016 года. Многие игроки считали, что игра вышла в незавершенном состоянии: в ней отсутствовали базовые режимы вроде аркадного и сюжетного, а сетевой код был крайне нестабильным.

По словам Мацумото, во время работы над Street Fighter 5 они с Накаямой осознали простую и пугающую вещь: если ничего не изменить, франшиза Street Fighter, вероятно, умрет в течение десяти лет. Средний возраст игроков SF5 составлял 35-45 лет, и через десять лет значительная часть этой аудитории отошла бы от игр. Ставка только на ветеранов не могла поддерживать франшизу.

Спасение началось с того, что они отказались опираться на былую славу Street Fighter. Несмотря на высокую узнаваемость бренда, Мацумото и Накаяма решили действовать так, будто нынешнее поколение вообще не знает об этой серии. Вместо ставки на стареющих ветеранов они нацелились на молодых игроков и начали выстраивать все заново: объяснять, кто такие персонажи, как играть и почему это вообще интересно. Чтобы новый вход был действительно простым, в Street Fighter 6 появились современная схема управления, режим "Мировое турне", "Боевой хаб" и живые комментарии от представителей сообщества. В итоге этот подход полностью себя оправдал: Street Fighter 6 разошлась тиражом более семи миллионов копий к лету 2026 года и вернула серию к жизни.