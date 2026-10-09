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Street Fighter 6 02.06.2023
Экшен, Адвенчура, Файтинг
8.1 683 оценки

Продюсер Street Fighter 6 рассказал, как он помог спасти культовую франшизу файтингов от "смерти"

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Продюсер Street Fighter 6 Сюхэй Мацумото в новом интервью раскрыл, насколько плачевным было положение флагманской файтинг-франшизы Capcom в эпоху Street Fighter 5, и объяснил, как они с директором Такаюки Накаяма вместе спасли серию от гибели.

Ни для кого не секрет, что Street Fighter 5 потерпела фиаско при запуске в феврале 2016 года. Многие игроки считали, что игра вышла в незавершенном состоянии: в ней отсутствовали базовые режимы вроде аркадного и сюжетного, а сетевой код был крайне нестабильным.

По словам Мацумото, во время работы над Street Fighter 5 они с Накаямой осознали простую и пугающую вещь: если ничего не изменить, франшиза Street Fighter, вероятно, умрет в течение десяти лет. Средний возраст игроков SF5 составлял 35-45 лет, и через десять лет значительная часть этой аудитории отошла бы от игр. Ставка только на ветеранов не могла поддерживать франшизу.

Спасение началось с того, что они отказались опираться на былую славу Street Fighter. Несмотря на высокую узнаваемость бренда, Мацумото и Накаяма решили действовать так, будто нынешнее поколение вообще не знает об этой серии. Вместо ставки на стареющих ветеранов они нацелились на молодых игроков и начали выстраивать все заново: объяснять, кто такие персонажи, как играть и почему это вообще интересно. Чтобы новый вход был действительно простым, в Street Fighter 6 появились современная схема управления, режим "Мировое турне", "Боевой хаб" и живые комментарии от представителей сообщества. В итоге этот подход полностью себя оправдал: Street Fighter 6 разошлась тиражом более семи миллионов копий к лету 2026 года и вернула серию к жизни.

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4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Lorenzo Lamas

я бы ей отлизал !!!

4
Laver1

так итоговый онлайн же не изменился. А саму игру как покупали на релизе так и сейчас купили. Игра то популярна, но люди в файтинг долго не могут играть.

1
ZAUSA
если ничего не изменить, франшиза Street Fighter, вероятно, умрет в течение десяти лет. Средний возраст игроков SF5 составлял 35-45 лет, и через десять лет значительная часть этой аудитории отошла бы от игр. Ставка только на ветеранов не могла поддерживать франшизу.

Вот если бы они были моложе, то можно было бы ничего не менять или только лет через 10-15, да?

1
slamm84

Все правильно. Рэп и жопка Кэмми спасли мир)