Раскрыты бойцы первого годового пропуска Street Fighter 6 ©

Помимо демонстрации различных режимов, которые будут доступны в финальной версии Street Fighter 6, во время сегодняшней демонстрации Capcom также объявила, какие дополнительные бойцы будут выпущены в первый год.

Как и следовало ожидать, компания из Осаки уже давно подтвердила свою готовность поддерживать файтинг, что также находит отражение в регулярном добавлении новых игровых персонажей. В связи с этим разработчики подтвердили, каких дополнительных бойцов можно будет получить благодаря Year 1 Pass.

Вот список персонажей, которые будут выпущены после запуска: