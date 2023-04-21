Street Fighter 6 02.06.2023
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Раскрыты бойцы первого годового пропуска Street Fighter 6

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monk70
Новости

Помимо демонстрации различных режимов, которые будут доступны в финальной версии Street Fighter 6, во время сегодняшней демонстрации Capcom также объявила, какие дополнительные бойцы будут выпущены в первый год.

Как и следовало ожидать, компания из Осаки уже давно подтвердила свою готовность поддерживать файтинг, что также находит отражение в регулярном добавлении новых игровых персонажей. В связи с этим разработчики подтвердили, каких дополнительных бойцов можно будет получить благодаря Year 1 Pass.

Вот список персонажей, которые будут выпущены после запуска:

  • Рашид — прибудет летом 2023 года
  • А.К.И. — прибудет осенью 2023 года.
  • Эд — прибудет зимой 2024 года.
  • Акума — прибудет весной 2024 года.
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