Разработчики Street Fighter 6 показали трейлеры Чунь Ли, Ди Джея и Морисы ©

Capcom продолжает серию выпусков персональных трейлеров для каждого бойца Street Fighter 6. В этот раз авторы файтина поделились ролика с обзором способностей обаятельной Чунь Ли, Ди Джея и крайне мощной Морисы, которая способна буквально впечатать своего врага в пол.

Чунь Ли в новой части Street Fighter останется верна своему стилю и привычкам. Её по-прежнему нравится отдыхать на выходных и ходить за покупками вместе с Ли-Фен, однако она терпеть не может нерешительность и преступников. Озвучит героиню Дженни Кван.

Ди Джей еще один хорошо знакомый для фанатов серии боец, который присутствовал в ростере персонажей с первых частей. Он остается таким же шумным и стильным, поэтому до сих пор не любит убийственную тишину.

Мариса — это полностью новый персонаж для Street Fighter 6 с собственной историей и уникальными приемами. Её сила и мощь могут легко сравнится с Зангиевым, а быть может и превосходит его. У Марисы только одно стремление — найти достойного противника и сразить его.

Street Fighter 6 выйдет 2 июня на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X.