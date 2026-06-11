Разработчики Street Fighter 6 рассказали, как договаривались со Square Enix о добавлении Тифы

На фоне анонсов Summer Game Fest легко заметить, как даже крупные события теряются в общей массе. Одним из таких примеров стало возвращение Тифы из Final Fantasy VII, но не в родной франшизе, а в качестве гостевого персонажа Street Fighter 6.

В интервью IGN режиссер Такаюки Накаяма рассказал, что идея кроссовера родилась три года назад в беседе с другом из Square Enix. Разработчики искали гостевого героя, который органично впишется в мир игры. На пике популярности ремейков Final Fantasy VII выбор пал на Тифу из-за её уникального стиля боевых искусств.

Продюсер Шухей Мацумото отметил, что интеграцию координирует ветеран Square Enix Тэцуя Номура. Его команда тщательно проверяет каждую деталь: от анимации ударов до визуальных преувеличений при попадании кулаком или ногой. Только после одобрения Номуры-сана разработчики со стороны Capcom внедряют элементы в игру.

Примечательно, что анонс вызвал жаркие споры. Пока фанаты Street Fighter празднуют появление легендарной героини, в сообществе Tekken царит глубокое разочарование. Любители 3D-файтингов годами просили продюсера Кацухиро Хараду добавить Тифу в Tekken 7 или 8, так как её акробатический бой идеально подходит трехмерной системе. Однако Capcom сработала на опережение, сделав этот кроссовер одним из главных событий Summer Game Fest.

Также разработчики упомянули, что в ближайшее время ждать Street Fighter 7 не стоит. Шестая часть продается очень хорошо, а внутренний план компании рассчитан на поддержку игры в течение десяти лет.