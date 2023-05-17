Разработчики Street Fighter 6 в новом ролике рассказывают о сетевом режиме файтинга ©

Уже на этих выходных начнется открытое бета-тестирования Street Fighter 6, где появится возможность оценить несколько боевый арен, уникальных персонажей и сетевой режим. Именно многопользовательской составляющей файтинга разработчики посвятили свое новое видео. Авторы Street Fighter 6 рассказали, как работает сетевой режим в игре и что такое Battle Hub.

Battle Hub служит специальным местом для сетевых сражений между игроками. Здесь находится полноценное игровое поле с массой возможностей, которое позволяет настраивать аватара игрока и открывает доступ к классическим играм Capcom вместе с разнообразными ивентами.

Battle Hub — это специальный хаб для игроков внутри Street Fighter 6, организованное как киберспортивная арена с кольцом в центре. Игрокам будет предложено создать и настроить свой собственный аватар при первом входе в Battle Hub с широким выбором вариантов настройки. Игровые автоматы рядом с центром Battle Hub позволяют игрокам запрашивать PvP-матчи и наблюдать за боями других игроков.

Еще дальше от центра арены находится игровой центр с аркадными автоматами, с помощью которых можно получить доступ к меняющемуся выбору классических игр Capcom. В нем также есть режим Extreme Battle, в котором сражения не связаны обычными правилами и вместо этого предлагают бои с уникальными особенностями.

Вслед за прошлыми руководствами по персонажам Capcom также выпустила руководство еще для нескольких бойцов:

Открытая бета-версия Street Fighter 6 начнется уже 19 мая на ПК и консолях. Опробовать файтинг можно будет до 21 мая.