Рейтинг всех персонажей Street Fighter 6 по популярности ©

Street Fighter 6 вышла уже три недели назад, и теперь мы можем увидеть, какие персонажи были самыми популярными в течение этого периода. На основании общих данных, которые относятся ко всем трем платформам (ПК, PlayStation и Xbox), самым используемым персонажем является Кен, а самым игнорируемым - Далсим. Однако давайте посмотрим на полный рейтинг:

Кен - 112.346 Рю - 81.569 Кэмми - 79.491 Мариса - 68.709 Джури - 67.768 Манон - 65.176 Зангиев - 60.074 Люк - 55.603 Джейми - 42.076 Ди Джей - 39.489 Джей Пи - 35.537 Чун Ли - 34.019 Кимберли - 33.818 Хонда - 32.257 Гайл - 30.824 Лили - 27.994 Бланка - 17.446 Далсим - 12.928

Эта информация поступила из видеоролика rooflemonger на YouTube, а также была опубликована на Reddit. Как уже упоминалось, Кен - первый в Street Fighter 6, и это никого не удивит, поскольку он является одним из самых популярных персонажей. Сразу за ним идут другие известные и любимые лица: Рю и Кэмми. С большим отрывом от них идут Лили, Бланка и Далсим.

Последние двое, в частности, не очень популярны в Street Fighter 6, и причин тому может быть несколько. Помимо общего отсутствия популярности, вполне вероятно, что они являются менее эффективными бойцами в метагейме, и поэтому эксперты их абсолютно игнорируют.