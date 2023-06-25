Рейтинг всех персонажей Street Fighter 6 по популярности

Street Fighter 6 вышла уже три недели назад, и теперь мы можем увидеть, какие персонажи были самыми популярными в течение этого периода. На основании общих данных, которые относятся ко всем трем платформам (ПК, PlayStation и Xbox), самым используемым персонажем является Кен, а самым игнорируемым - Далсим. Однако давайте посмотрим на полный рейтинг:
- Кен - 112.346
- Рю - 81.569
- Кэмми - 79.491
- Мариса - 68.709
- Джури - 67.768
- Манон - 65.176
- Зангиев - 60.074
- Люк - 55.603
- Джейми - 42.076
- Ди Джей - 39.489
- Джей Пи - 35.537
- Чун Ли - 34.019
- Кимберли - 33.818
- Хонда - 32.257
- Гайл - 30.824
- Лили - 27.994
- Бланка - 17.446
- Далсим - 12.928
Эта информация поступила из видеоролика rooflemonger на YouTube, а также была опубликована на Reddit. Как уже упоминалось, Кен - первый в Street Fighter 6, и это никого не удивит, поскольку он является одним из самых популярных персонажей. Сразу за ним идут другие известные и любимые лица: Рю и Кэмми. С большим отрывом от них идут Лили, Бланка и Далсим.
Последние двое, в частности, не очень популярны в Street Fighter 6, и причин тому может быть несколько. Помимо общего отсутствия популярности, вполне вероятно, что они являются менее эффективными бойцами в метагейме, и поэтому эксперты их абсолютно игнорируют.
Кен и Рю:
Думал Кэмми, Джури и Чунь Ли будут в топах.
Меня огорчает отсутствие Fei Long. Я часто его мейнил в USF4. Надеюсь, что он появится в DLC.