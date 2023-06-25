Street Fighter 6 02.06.2023
7.7 272 оценки

Рейтинг всех персонажей Street Fighter 6 по популярности

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Procy_on
Новости

Street Fighter 6 вышла уже три недели назад, и теперь мы можем увидеть, какие персонажи были самыми популярными в течение этого периода. На основании общих данных, которые относятся ко всем трем платформам (ПК, PlayStation и Xbox), самым используемым персонажем является Кен, а самым игнорируемым - Далсим. Однако давайте посмотрим на полный рейтинг:

  1. Кен - 112.346
  2. Рю - 81.569
  3. Кэмми - 79.491
  4. Мариса - 68.709
  5. Джури - 67.768
  6. Манон - 65.176
  7. Зангиев - 60.074
  8. Люк - 55.603
  9. Джейми - 42.076
  10. Ди Джей - 39.489
  11. Джей Пи - 35.537
  12. Чун Ли - 34.019
  13. Кимберли - 33.818
  14. Хонда - 32.257
  15. Гайл - 30.824
  16. Лили - 27.994
  17. Бланка - 17.446
  18. Далсим - 12.928

Эта информация поступила из видеоролика rooflemonger на YouTube, а также была опубликована на Reddit. Как уже упоминалось, Кен - первый в Street Fighter 6, и это никого не удивит, поскольку он является одним из самых популярных персонажей. Сразу за ним идут другие известные и любимые лица: Рю и Кэмми. С большим отрывом от них идут Лили, Бланка и Далсим.

Последние двое, в частности, не очень популярны в Street Fighter 6, и причин тому может быть несколько. Помимо общего отсутствия популярности, вполне вероятно, что они являются менее эффективными бойцами в метагейме, и поэтому эксперты их абсолютно игнорируют.

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Street Fighter 6
02.06.2023
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Jarvis666

Кен и Рю:

4
Omnia Smirnow

Думал Кэмми, Джури и Чунь Ли будут в топах.

0
Xstranger

Меня огорчает отсутствие Fei Long. Я часто его мейнил в USF4. Надеюсь, что он появится в DLC.

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