Сагат возвращается! Capcom раскрыла бойцов третьего года в Street Fighter 6

Capcom официально представила состав третьего года контентного обновления для Street Fighter 6, и поклонников ждет возвращение сразу нескольких легендарных бойцов. Сагат, культовый король муай-тай, станет первым DLC-персонажем третьего года — он появится уже летом 2025 года.

Следом за ним осенью в бой вернется C. Viper, спецагент с электрошоком, огнемётами и акробатикой. В начале весны 2026 года состав пополнит Алекс — силач из Street Fighter III, а замкнёт квартет Ингрид, таинственная героиня из Alpha 3 MAX. Она использует энергию солнечных гребней и телекинез в сочетании с балетной грацией. Её происхождение до сих пор покрыто тайной, что только подогревает интерес к её роли в сюжете.

Все четверо бойцов разнообразят ростер SF6, принося свои уникальные стили и боевые приёмы. Street Fighter 6 доступна на PS4, PS5, Xbox Series X/S, ПК и теперь — на Nintendo Switch 2, где появились новые фишки вроде Gyro Battles и Calorie Contest.