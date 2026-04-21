Слух: Тифа Локхарт может появиться в Street Fighter 6 - спустя 27 лет после дебюта в файтингах

Вокруг четвёртого года поддержки Street Fighter 6 набирают обороты новые слухи. Пока Capcom не спешит с официальными анонсами, в сети появился возможный список будущих бойцов — и он уже вызвал оживлённые обсуждения среди фанатов.

По данным инсайдера, ранее точно раскрывшего состав второго года, в игру могут добавить Вегу, Майка Хаггара, Гокена и, что особенно неожиданно, Тифу Локхарт из Final Fantasy VII. Последняя выглядит нетипичным выбором, однако её появление не кажется невозможным.

Тифа уже знакома с жанром файтингов: она появлялась в игре Ehrgeiz: God Bless the Ring ещё в 1998 году. Возможное возвращение спустя почти три десятилетия может быть приурочено к юбилею оригинальной Final Fantasy VII и дальнейшему развитию серии ремейков.

Кроме того, её стиль боя с упором на быстрые комбо хорошо вписывается в динамику Street Fighter 6, что делает такой кроссовер не только зрелищным, но и логичным с точки зрения геймплея.

Впрочем, к подобным утечкам стоит относиться с осторожностью — официального подтверждения пока нет. Но интерес к будущему контенту остаётся высоким: Street Fighter 6 продолжает активно развиваться и удерживает позиции одного из самых популярных файтингов.