Создатель Street Fighter 6 заявил, что основная база игроков серии стала намного моложе

В Street Fighter 6 от Capcom целевая аудитория серии Steet Fighter сместилась в сторону более молодого населения: большую часть игроков игры составляют игроки в возрасте от 20 лет. Именно к этому стремились и разработчики, о чем рассказал Такаюки Накаяма, геймдиректор Street Fighter 5 и 6, в недавнем интервью WalkerPlus.

В 2023 году в серии Street Fighter появилось много нового: совершенно новая система Drive System, лежащая в основе поединков, а также упрощенная схема Modern Controls и много опций доступности. Команда разработчиков Street Fighter 6 стремилась внедрить различные решения, которые позволили бы игре охватить более широкую аудиторию, и, похоже, "омоложение" базы игроков также было одной из их целей.

В комментарии для геймдиректор Street Fighter 6 Такаюки Накаяма раскрыл информацию о базе игроков серии:

До недавнего времени основной демографической группой в играх Street Fighter были игроки мужского пола в возрасте от 35 до 45 лет, но в течение 7 месяцев после выхода Street Fighter 6 она сменилась на игроков в возрасте от 20 лет.

Кроме того, Накаяма отмечает, что процент женщин, играющих в Street Fighter, также увеличивается с выходом последней игры.

На вопрос, ожидали ли разработчики таких изменений, Накаяма отвечает: "Конечно, именно к такому омоложению мы и стремились, хотя добиться этого было нелегко". Он объясняет, что для Street Fighter 6 его целью было улучшить доступность игры, чтобы ее было проще освоить и насладиться ею даже новичкам. Это также стало основной причиной введения режима World Tour, который помогает игрокам научиться играть в файтинг. По словам Накаямы, после выхода Street Fighter 6 он почувствовал, что эти шаги послужили катализатором для привлечения новой базы игроков.

Street Fighter 6 доступен для PC (Steam), PS4/PS5 и Xbox Series X❘S.