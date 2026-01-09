Создатели Street Fighter 6 представили тизер нового DLC-персонажа Алекса

Capcom представила официальный тизер Алекса, следующего DLC-персонажа для Street Fighter 6. Видео демонстрирует возвращение популярного американского бойца, который станет доступен игрокам начиная с осени 2026 года.

В трейлере Алекс предстаёт с обновлённым внешним видом, сохраняя свои культовые приёмы, такие как Power Bomb и Flash Chop, но теперь адаптированные к графическому стилю и механике новой игры. Давние поклонники франшизы должны узнать Алекса как одного из главных бойцов Street Fighter III, теперь возвращающегося с обновлённой графикой и анимацией.

Алекс войдет в состав нового DLC-пакета персонажей, который можно приобрести отдельно или через Year 3 Character Pass.

Street Fighter 6 в настоящее время доступна для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 и ПК в Steam. С момента выхода игры уже было добавлено несколько новых персонажей в рамках запланированного загружаемого контента.