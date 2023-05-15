Создатели Street Fighter 6 рассказали, как нужно играть за Чунь-Ли ©

Вслед за видеороликами о Люке, Рю и Кимберли из игры Street Fighter 6 компания Capcom посвятила свой очередной видеоролик Чун-Ли. Обладая быстрой скоростью передвижения, она сосредоточена на отражении атак противника, реагируя на них различными способами.

Чунь-Ли может соединять различные специальные приемы и атаки в быстрые комбо. Хазаншу, специальное движение, помогает в этом, сокращая расстояние до врагов. Оно также может уклониться от атаки и продолжить комбо. Конечно, в ее стиле игры есть много других возможностей, которые игроки могут опробовать в текущей демоверсии.

Если вы хотите потренироваться с Чунь-Ли в сетевой игре, с 19 по 21 мая пройдет бета-тестирование, в ходе которого вы получите доступ к Battle Hub и восьми персонажам. Street Fighter 6 выходит 2 июня для Xbox Series X/S, PS5, PS4 и ПК.