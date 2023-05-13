Создатели Street Fighter 6 рассказали, как нужно играть за Кимберли и Люка ©

В преддверии релиза ожидаемого файтинга Street Fighter 6 создатели проекта запустили новую рубрику, где показывают, как нужно играть за разных персонажей. В свежих видеороликах продемонстрированы Кимберли и Люк, а именно то, как и какие комбинации нужно использовать, дабы быть максимально эффективным в бою. Конечно же, тут противники не дают сдачи и выступают в роли "мешков", но советы могут быть полезны для тех, кто планирует окунуться в игру.

Касаемо представленных героев, Кимберли использует сочетание ловкости и боевые искусства ниндзя, когда Люк предпочитает ближнюю дистанцию и способен отправить любого противника в тяжелый нокаут.

Напомним, что официальный релиз Street Fighter 6 запланирован на 2 июня 2023 года. Проект выйдет на ПК в Steam и для консолей PlayStation 4 и 5, а также на Xbox Series X|S.