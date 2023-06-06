Street Fighter 6 02.06.2023
7 150 оценок

Создатели Street Fighter 6 рассказали о детальной проработке дизайна персонажей

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Gutsz
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В Street Fighter 6 представлен обширный список бойцов, которые были буквально собраны из самых разных уголков земного шара. Персонажи файтинга отличаются не только боевым стилем, но и культурными аспектами своей родины. Команда разработчиков из Capcom черпала вдохновение в разных странах и анализировала их обычаи, чтобы реализовать мультикультурность в каждой детали игры, даже включая костюмы персонажей. Директор игры Такаюки Накаяма на примере Кимберли и Манон рассказал о проработке дизайна каждого персонажа Street Fighter 6.

Героиня по имени 39- й преемник Бушинрю и протеже Гая, еще одного ниндзя из серии Street Fighter, ставшего довольно популярным среди фанатов. Ее оригинальный дизайн отражает двойственность ее обучения и воспитания.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Kasarkin

Обширный список говорите представлен? Ну ну. Я более бедного ростера ещё нигде не видел. И в длс запланировано всего 4 новых перса за год, но за то по цене самой игры)))

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