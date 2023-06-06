Создатели Street Fighter 6 рассказали о детальной проработке дизайна персонажей ©

В Street Fighter 6 представлен обширный список бойцов, которые были буквально собраны из самых разных уголков земного шара. Персонажи файтинга отличаются не только боевым стилем, но и культурными аспектами своей родины. Команда разработчиков из Capcom черпала вдохновение в разных странах и анализировала их обычаи, чтобы реализовать мультикультурность в каждой детали игры, даже включая костюмы персонажей. Директор игры Такаюки Накаяма на примере Кимберли и Манон рассказал о проработке дизайна каждого персонажа Street Fighter 6.

Героиня по имени 39- й преемник Бушинрю и протеже Гая, еще одного ниндзя из серии Street Fighter, ставшего довольно популярным среди фанатов. Ее оригинальный дизайн отражает двойственность ее обучения и воспитания.