Создатели Street Fighter 6 рассказали о детальной проработке дизайна персонажей

В Street Fighter 6 представлен обширный список бойцов, которые были буквально собраны из самых разных уголков земного шара. Персонажи файтинга отличаются не только боевым стилем, но и культурными аспектами своей родины. Команда разработчиков из Capcom черпала вдохновение в разных странах и анализировала их обычаи, чтобы реализовать мультикультурность в каждой детали игры, даже включая костюмы персонажей. Директор игры Такаюки Накаяма на примере Кимберли и Манон рассказал о проработке дизайна каждого персонажа Street Fighter 6.
Героиня по имени 39- й преемник Бушинрю и протеже Гая, еще одного ниндзя из серии Street Fighter, ставшего довольно популярным среди фанатов. Ее оригинальный дизайн отражает двойственность ее обучения и воспитания.
Обширный список говорите представлен? Ну ну. Я более бедного ростера ещё нигде не видел. И в длс запланировано всего 4 новых перса за год, но за то по цене самой игры)))