Спецагент С. Вайпер сменит деловой костюм на купальник в Street Fighter 6

Компания Capcom анонсировала новый образ для С. Вайпер в популярном файтинге Street Fighter 6. Четвертый по счету костюм (Outfit 4) для секретного агента дебютирует 13 октября одновременно с выходом крупного контентного обновления Arjun Update.

На этот раз разработчики подготовили для героини летний облик, ключевым элементом которого стал стильный слитный купальник. Пляжный образ кардинально меняет привычный строгий брючный костюм спецагента, но при этом сохраняет ее узнаваемые гаджеты и фирменные солнцезащитные очки.

В рамках анонса разработчики опубликовали специальный геймплейный трейлер, демонстрирующий новую экипировку в действии. В ролике авторы детально показали визуальный стиль костюма в динамике боя, а также его отображение при выполнении комбинаций и суперприемов.

Получить доступ к новому пляжному наряду игроки смогут сразу после установки патча Arjun Update. Очередное расширение внутриигрового гардероба станет доступно на всех целевых платформах Street Fighter 6 уже 13 октября.