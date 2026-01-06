ЧАТ ИГРЫ
Спорт выходит на арену: в Street Fighter 6 стартовал боевой пропуск Fighter Sports Meet

butcher69

Capcom запустила в Street Fighter 6 новый тематический боевой пропуск под названием Fighter Sports Meet. Обновление посвящено спортивной эстетике и уже доступно владельцам игры на всех платформах. В рамках пропуска игроки смогут открыть новую локацию «Capcom Sports Club» в Игровом центре, а также получить набор эксклюзивных наград.

Среди премиального контента — новые EX-цвета для Рашида и Э. Хонды, бейсбольная экипировка для аватара и дополнительные косметические предметы, подчёркивающие спортивную тематику сезона.

Street Fighter 6 остаётся одной из самых насыщенных частей серии: в игре представлен широкий ростер бойцов, включая Рю, Чан-ли, Люка, Джейми и Кимберли, а также гибкая боевая система с тремя типами управления — классическим, современным и динамичным. Игрокам по-прежнему доступны режимы «Чемпионат мира», «Поле боя» и «Центр сражений», которые теперь получили ещё один повод вернуться на ринг.

Feliskotta

Лучший файтинг. Жаль годного контента выходит в час по чайной ложке.

3
UnbearableSavage

"Киберспорт" прямое дополнение соевой максимы про безалкогольное пиво и резиновых женщин