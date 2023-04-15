Стала известна дата предзагрузки Street Fighter 6 на консолях PlayStation ©

Стали известны дата предварительной загрузки и размер загружаемых файлов для грядущего файтинга Street Fighter 6 от Capcom.

Магазин PlayStation Store обновил дату предварительной загрузки для цифровых предзаказов Street Fighter 6, а магазин Xbox Store сообщил размер загрузки игры. Те, кто оформил предварительный цифровой заказ, могут загрузить игру за два дня до ее выхода 02 июня 2023 года, то есть 31 мая.

Ожидается, что в предварительной загрузке будет предустановлен патч первого дня для тех, кто предварительно заказал цифровую копию игры. Тем временем, тем, кто приобрел игру на диске, придется загрузить обновление.

Примерный размер загрузки для Xbox Series X и Xbox Series S версий Street Fighter 6 составит около 50 ГБ.

Подробностей относительно эмбарго на рецензии для Street Fighter 6 пока нет, но ожидается, что рецензии появятся в течение недели после выхода предварительной загрузки.

Street Fighter VI был анонсирован 21 февраля 2022 года для PS4, PS5, Xbox Series X|S и PC.