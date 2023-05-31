Street Fighter 6 02.06.2023
6.4 95 оценок

Street Fighter 6 будет первой игрой, которая будет показывать тип соединения игроков

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Gutsz
Новости

Новая часть культовой франшизы Street Fighter серьезно ориентируется на многопользовательскую составляющую. Разработчики файтинга позаботились не только о большом разнообразии сетевых режимах и удобных настройках для игроков, они делают онлайн-режим максимально прозрачным для всех пользователей. Street Fighter 6 станет, кажется, первой игрой, которая будет прямо показывать тип соединения игроков в матче.

После падение эмбарго на обзоры на Street Fighter 6, которые оказались очень положительными, была подтверждена крайне интересная деталь в интерфейсе файтинга. Оказывается, что перед началом боя игроки смогут увидеть тип подключения друг друга. Если пользователь использует подключение к интернету через Wi-Fi и проводное соединение, у каждого из них будет разный индикатор. Это позволит игрокам понять тип соединения и сделать некоторые выводы о его качестве.

Для файтингов такой показатель является действительно важным моментом, так как подключение по Wi-Fi может добавить сильную задержку ввода и снизить стабильность соединения во время динамичной битвы. Пользователь уже успели положительно оценить такое нововведение в игре. Игроки надеются, что позднее разработчики добавят специальный фильтр для поиска матчей по типу подключения, а во всей онлайн-турнирах будет обязательное условие по использованию проводного соединения.

Street Fighter 6 будет доступен уже 2 июня на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

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Впечатления от игры
Впечатления от игры
Комментарии: 4
Ваш комментарий
dimon10dd

Street Fighter 6 будет использовать Denuvo

2
T_LaR

Как бы в МК было такое...

2
Ellie Williams

может имелось введу и этой серии игры

0
bohdan2015

- и сделать некоторые выводы о его качестве.

какие выводы?? что ты нагибаешь из-за лучшего отклика, а он нет?

там кстати дёргания шнуров также доступны как в МК?

0