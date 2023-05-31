Street Fighter 6 будет первой игрой, которая будет показывать тип соединения игроков ©

Новая часть культовой франшизы Street Fighter серьезно ориентируется на многопользовательскую составляющую. Разработчики файтинга позаботились не только о большом разнообразии сетевых режимах и удобных настройках для игроков, они делают онлайн-режим максимально прозрачным для всех пользователей. Street Fighter 6 станет, кажется, первой игрой, которая будет прямо показывать тип соединения игроков в матче.

После падение эмбарго на обзоры на Street Fighter 6, которые оказались очень положительными, была подтверждена крайне интересная деталь в интерфейсе файтинга. Оказывается, что перед началом боя игроки смогут увидеть тип подключения друг друга. Если пользователь использует подключение к интернету через Wi-Fi и проводное соединение, у каждого из них будет разный индикатор. Это позволит игрокам понять тип соединения и сделать некоторые выводы о его качестве.

Для файтингов такой показатель является действительно важным моментом, так как подключение по Wi-Fi может добавить сильную задержку ввода и снизить стабильность соединения во время динамичной битвы. Пользователь уже успели положительно оценить такое нововведение в игре. Игроки надеются, что позднее разработчики добавят специальный фильтр для поиска матчей по типу подключения, а во всей онлайн-турнирах будет обязательное условие по использованию проводного соединения.

Street Fighter 6 будет доступен уже 2 июня на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.