Street Fighter 6 для Nintendo Switch 2, похоже, использует NVIDIA DLSS с впечатляющим качеством графики — к такому выводу пришли специалисты Digital Foundry. В свежем техническом анализе они опровергли свои же предыдущие выводы о том, что в игре не используется технология глубокого машинного обучения от NVIDIA.

По их словам, качество изображения в Street Fighter 6 на новой консоли Nintendo удивительно высокое — настолько, что в некоторых сценах оно сопоставимо или даже превосходит версию для Xbox Series S. Это стало возможным благодаря интеграции DLSS (Deep Learning Super Sampling) — технологии, уже подтверждённой в другой стартовой игре для Switch 2 — Cyberpunk 2077.

Тот факт, что Nintendo активно внедряет DLSS в сторонние игры, может говорить о более широкой поддержке этой технологии в будущем. Для поклонников Switch это значит одно: грядущие релизы могут по-настоящему удивить своим визуальным качеством.