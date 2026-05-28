Street Fighter 6 достигла нового пика по количеству одновременных игроков в Steam после выхода Ингрид

Street Fighter 6 достигла нового рекордного показателя по количеству одновременных игроков в Steam после выхода Ингрид, установив ещё одну важную веху для файтинга Capcom.

По данным SteamDB, количество одновременных игроков в Street Fighter 6 достигло 72 977, превзойдя предыдущий рекорд, установленный всего несколько месяцев назад во время запуска Алекс.

Продолжающийся рост примечателен, учитывая, что с момента выхода игры в 2023 году прошло уже несколько лет. Файтинг уже дважды побил рекорд по количеству игроков в Steam за один и тот же сезонный контент-цикл.

Street Fighter 6, первоначально выпущенная в июне 2023 года, доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК и Nintendo Switch 2. В игре была представлена ​​боевая система Drive Gauge, а также несколько режимов, включая традиционные сражения «против всех», онлайн-сообщества и одиночную кампанию World Tour.