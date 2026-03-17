Street Fighter 6 обновила рекорд онлайна в Steam после релиза DLC с Алексом

Файтинг Street Fighter 6 получил новое дополнение, в котором к списку бойцов присоединился Алекс - культовый рестлер, впервые появившийся в Street Fighter III: New Generation и выступавший там в роли главного героя.

Судя по реакции игроков, возвращение персонажа оказалось крайне востребованным. По данным SteamDB, всего через несколько часов после выхода DLC пиковый онлайн игры превысил 72 тысячи человек - это лучший результат за всё время с момента релиза проекта.

Алекс доступен как отдельная покупка, так и в составе третьего сезонного пропуска. Ранее его владельцы уже получили Сагата и Вайпер, а следующим бойцом станет Ингрид. На старте у Алекса есть два варианта внешнего вида: обновлённый образ «Тёмного Дьявола ринга» и классический костюм из третьей части серии.

Кроме нового персонажа, разработчики из Capcom добавили свежий контент для режимов World Tour, Battle Hub и Fighting Ground.

Игра доступна на ПК (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X and Series S и Nintendo Switch 2 с русской локализацией текста.