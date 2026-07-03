Street Fighter 6 получил боевой пропуск "Yasmine Arrives" с новыми EX-цветами и наградами

Capcom представила новый боевой пропуск «Yasmine Arrives!» для файтинга Street Fighter 6, который призван подготовить сообщество к скорому появлению в ростере нового бойца — Ясмин.. Свежее контентное обновление ориентировано на кастомизацию персонажей и интеграцию классического аркадного наследия издателя.

Центральной частью обновления стали эксклюзивные альтернативные EX-цвета для Джури и Чун Ли, призванные обновить привычный визуальный стиль героинь в поединках. Также в награды добавили экраны соперников (Challenger Screen) с изображением Джейми и Сагата. В игровой центр (Game Center) была добавлена классическая мореходная аркада 1980-х годов Pirate Ship Higemaru.

Полный состав пропуска

По словам разработчиков, боевой пропуск гармонично сочетает современные косметические тренды с ностальгическими элементами. Прогрессивная структура наград позволяет активным игрокам открывать контент через участие в онлайн-матчах и активности в Battle Hub.