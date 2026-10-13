Street Fighter 6 получила Арджуна - новый боец сочетает йогическое дыхание с разрушительными атаками

В Street Fighter 6 вышло обновление с Арджуном — новым бойцом, который использует техники йогического дыхания, мощные удары и хитроумные ловушки. Персонаж стал вторым участником четвёртого года поддержки игры после Ясмины. В будущем к составу также присоединятся Бош и Тифа из FINAL FANTASY VII Remake.

Арджун прежде служил полицейским в Индии, но после убийства напарника его подставили и обвинили в преступлении. Теперь герой скрывается от преследователей и пытается раскрыть правду о гибели друга. В бою он делает ставку на силу и контроль пространства, жертвуя скоростью ради тяжёлых атак. Некоторые приёмы наносят восстанавливаемый урон даже при блокировании, позволяя постепенно изматывать противника.

В арсенале бойца есть «Дыхательное кольцо», которое можно превратить в снаряд, и «Божественный столб» — атака, поднимающая землю под противником. С помощью приёма «Справедливость без границ» Арджун способен схватить созданный столб и использовать его как оружие. Его суперприёмы позволяют отбрасывать врагов, подбрасывать их в воздух и проводить сокрушительные завершающие атаки.

Вместе с персонажем появились испытания комбо, руководство по его приёмам и сюжетная линия в режиме «Аркада». В «Аватар-аркаде» также доступен новый контент «Боевого тура», а C. Viper получила наряд № 4.

Арджуна можно приобрести отдельно за монеты бойца. Владельцы «Пропуска персонажей 4-го года» и «Ультимативного пропуска» получат его автоматически. Второй наряд героя открывается за счёт прогресса в «Аватар-аркаде» или покупки за внутриигровую валюту.