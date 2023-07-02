Street Fighter 6 02.06.2023
7.7 292 оценки

Street Fighter 6 получит коллаборацию с популярным аниме "Семья шпиона"

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butcher69
Новости

Сегодня на выставке Anime Expo было объявлено о сотрудничестве между недавно вышедшим файтингом Street Fighter 6 и популярным аниме "Семья шпиона".

Ниже вы можете ознакомиться с иллюстрацией к совместной работе, созданными Чисато Митой и опубликованными в Твиттере. На иллюстрации изображены персонажи, которые наверняка окажутся знакомыми поклонникам этих двух франшиз. Тема: "Я встречаю кого-то сильнее меня".

Никакой дополнительной информации о сотрудничестве не было предоставлено, но было обещано, что информация появится позже.

В настоящее время Street Fighter 6 доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC через Steam. Кроме того, через Taito будет выпущена аркадная версия игры, хотя пока она может быть доступна только в Японии.

Если вы не знакомы со Spy x Family, она дебютировала как манга Тацуя Эндо на страницах журнала Shounen Jump+ компании Shueisha в 2019 году и до сих пор продолжается. Он также породил чрезвычайно популярный аниме-сериал, второй сезон которого стартует в октябре 2023 года, а театральный фильм дебютирует в декабре.

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4
Street Fighter 6
02.06.2023
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Кей Овальд

А вот это действительно прикольно. Йор может задать всем жару.

2
SaylerX

Скорее всего, добавят костюми просто. Я б не рассчитывал на Йор в качестве гостевого персонажа. Хотя било б прикольно.

4
Kamishini1993

В сф6 костюмы донатные или можно в процессе выбить? И какая доля донатных?

0
war2rayman

Там пока только классические костюмы есть. И их можно выбить играя в сингл, но можно и купить. Все остальное скорее всего уже за деньги добавлять будут, так всегда было)

1