Street Fighter 6 получит коллаборацию с популярным аниме "Семья шпиона" ©

Сегодня на выставке Anime Expo было объявлено о сотрудничестве между недавно вышедшим файтингом Street Fighter 6 и популярным аниме "Семья шпиона".

Ниже вы можете ознакомиться с иллюстрацией к совместной работе, созданными Чисато Митой и опубликованными в Твиттере. На иллюстрации изображены персонажи, которые наверняка окажутся знакомыми поклонникам этих двух франшиз. Тема: "Я встречаю кого-то сильнее меня".

Никакой дополнительной информации о сотрудничестве не было предоставлено, но было обещано, что информация появится позже.

В настоящее время Street Fighter 6 доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC через Steam. Кроме того, через Taito будет выпущена аркадная версия игры, хотя пока она может быть доступна только в Японии.

Если вы не знакомы со Spy x Family, она дебютировала как манга Тацуя Эндо на страницах журнала Shounen Jump+ компании Shueisha в 2019 году и до сих пор продолжается. Он также породил чрезвычайно популярный аниме-сериал, второй сезон которого стартует в октябре 2023 года, а театральный фильм дебютирует в декабре.