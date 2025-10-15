Street Fighter 6 пополняется Вайпер и коллаборацией с Banshee's Last Cry

Capcom выпустила крупное обновление для Street Fighter 6, добавив нового DLC-персонажа — Вайпер (C.Viper/Crimson Viper). Релиз сопровождается свежим трейлером, демонстрирующим её боевой стиль и уникальные способности. Вайпер представлена как оперативница, работающая на разведывательную организацию. Она холодная и суровая, а в бою использует различные гаджеты, скрытые в её специальном костюме.

Новый контент доступен во всех основных режимах игры: World Tour, Fighting Ground и Battle Hub, что позволяет игрокам испытать Вайпер в кампании, соревновательных боях и мультиплеере.

Помимо персонажа, в Street Fighter 6 стартовала ограниченная по времени коллаборация с культовой визуальной новеллой Bansheeʼs Last Cry, продлящаяся до 30 апреля 2026 года. Она добавляет тематические события и косметические предметы, расширяя взаимодействие с миром файтинга.

На текущий момент Street Fighter 6 доступна на PC, PS4, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2, а продажи игры превысили 5 миллионов копий по всему миру. Обновление с Вайпер и коллаборацией с Bansheeʼs Last Cry делает игру ещё более насыщенной для фанатов серии и новых игроков.