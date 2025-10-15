ЧАТ ИГРЫ
Street Fighter 6 02.06.2023
Экшен, Адвенчура, Файтинг
8.2 638 оценок

Street Fighter 6 пополняется Вайпер и коллаборацией с Banshee's Last Cry

butcher69 butcher69

Capcom выпустила крупное обновление для Street Fighter 6, добавив нового DLC-персонажа — Вайпер (C.Viper/Crimson Viper). Релиз сопровождается свежим трейлером, демонстрирующим её боевой стиль и уникальные способности. Вайпер представлена как оперативница, работающая на разведывательную организацию. Она холодная и суровая, а в бою использует различные гаджеты, скрытые в её специальном костюме.

Новый контент доступен во всех основных режимах игры: World Tour, Fighting Ground и Battle Hub, что позволяет игрокам испытать Вайпер в кампании, соревновательных боях и мультиплеере.

Помимо персонажа, в Street Fighter 6 стартовала ограниченная по времени коллаборация с культовой визуальной новеллой Bansheeʼs Last Cry, продлящаяся до 30 апреля 2026 года. Она добавляет тематические события и косметические предметы, расширяя взаимодействие с миром файтинга.

На текущий момент Street Fighter 6 доступна на PC, PS4, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2, а продажи игры превысили 5 миллионов копий по всему миру. Обновление с Вайпер и коллаборацией с Bansheeʼs Last Cry делает игру ещё более насыщенной для фанатов серии и новых игроков.

2
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
нитгитлистер

надо же ещё ни одного коммента от закомплексованных про сильную и независимую хехехе

1
Альберт Маркович

Вайпер всегда выглядела эффектно

1
Neko-Aheron

У нее сиськи и она на женщину похожа, а не на хер пойми кого из мира юбисофта

нитгитлистер Neko-Aheron

ты видел чтобы эти 2 фактора кому то мешали горланить про повеску феминизма? я нет))