Street Fighter 6 позволит добавлять в бои классические треки 22 мая

Следующее обновление Capcom для Street Fighter 6 добавляет третий пакет экипировки и выходит вместе с Акумой, последним персонажем DLC в первом году. Однако в нем также будут добавлены новые параметры в настройках фоновой музыки персонажа для изменения треков, которые воспроизводятся во время боев. Что делает его особенным, так это возможность добавлять музыку из классических игр Street Fighter.
Хотите, чтобы на сцене авиабазы звучала классическая тема Гайла? Как насчет Jazzy NYC’99 из Street Fighter 3: Third Strike? В комплект входит музыка из Street Fighter 2, Street Fighter 4, Street Fighter 5, Street Fighter Alpha 2 и многих других игр, которую можно приобрести за билеты Drive или Fighter Coins.
Обновление выйдет 22 мая, и помимо Акумы в качестве игрового персонажа, изменения баланса получат весь состав. Вы также можете стать учеником магистра Сацуи-но Хадо в режиме Мирового тура.
Street Fighter 6 доступна для Xbox Series X/S, PS5, PS4 и ПК.