Street Fighter 6 расширяет режим аватаров: Capcom готовит новые онлайн-бои и DLC с Ингрид

Street Fighter 6 продолжает активно развиваться и, похоже, Capcom всё сильнее делает ставку не только на классические поединки, но и на пользовательских аватаров. Уже 28 мая в файтинге появятся сразу два новых режима — Random Avatar Matches и Avatar Arcade — вместе с DLC-персонажем Ингрид в рамках Character Pass третьего года.

Главной особенностью обновления станут именно режимы для аватаров. Если раньше созданные игроками персонажи воспринимались скорее как любопытное дополнение к World Tour, то теперь Capcom постепенно превращает их в полноценную часть онлайн-экосистемы Street Fighter 6. Особенно интересно выглядит Random Avatar Matches — система подбирает соперников с похожим уровнем через Level Sync, позволяя устраивать более честные и хаотичные бои с любыми стилями, Super Art и наборами способностей.

Второй режим, Avatar Arcade, ориентирован уже на прокачку. Игроки смогут проходить серии сражений против ИИ, открывая новые навыки и предметы. Фактически это смесь классического аркадного режима и RPG-механик из World Tour. Capcom явно пытается удержать аудиторию не только соревновательным контентом, но и более «казуальным» прогрессом — и для современной аудитории это выглядит вполне логичным шагом.

Отдельное внимание привлекает возвращение Ингрид — персонажа, которого фанаты Capcom давно считали почти забытым. Её появление в DLC стало приятным сюрпризом для поклонников старых проектов компании и ещё раз показывает, что разработчики готовы экспериментировать с ростером, а не ограничиваться только самыми очевидными героями.

Судя по темпам поддержки, Street Fighter 6 постепенно превращается в один из самых насыщенных контентом файтингов поколения — и Capcom явно не собирается сбавлять обороты.