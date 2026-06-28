Street Fighter 6 сохранит привычный геймплей: разработчики не планируют менять основные механики

Разработчики Street Fighter 6 дали понять, что в ближайшее время игрокам не стоит ждать масштабной переработки ключевых игровых механик. Несмотря на регулярные просьбы сообщества пересмотреть работу системы Drive, в Capcom считают, что фундамент геймплея находится в хорошем состоянии и не требует серьезного вмешательства.

Об этом на Evo 2026 рассказали директор игры Такаюки Накаяма и продюсер Сюхэй Мацумото. По словам разработчиков, команда внимательно изучает отзывы игроков, следит как за профессиональными турнирами, так и за любительскими соревнованиями, однако любые изменения проходят длительную проверку внутри студии. На данный момент планов на серьезную переработку системных механик нет.

При этом авторы подчеркнули, что Street Fighter 6 продолжит получать новый контент. Хотя регулярные обновления одиночного режима World Tour завершились, отказываться от развития одиночной составляющей в Capcom не собираются. Сейчас команда изучает различные варианты дальнейшего расширения игры, но конкретными подробностями делиться пока не готова.

Разработчики также уточнили, что разговоры о «десятилетнем плане поддержки» были неверно истолкованы. По словам Мацумото, речь никогда не шла о готовой дорожной карте на десять лет вперед. Изначально команда лишь ставила перед собой цель создать файтинг, который сможет оставаться актуальным и развиваться на протяжении столь долгого времени.

Кроме того, авторы немного рассказали о персонажах четвертого набора DLC. Арджун получит необычный стиль боя с элементами танца, Тифа будет использовать механики, вдохновленные материей из Final Fantasy VII, а Босх, знакомый по World Tour, вернется с полностью переработанным набором приемов. Также Capcom пообещала продолжить выпуск новых костюмов для всего существующего ростера, сохраняя одинаковый уровень поддержки для всех бойцов.