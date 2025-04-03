Street Fighter 6 выходит 5 июня на Nintendo Switch 2

Capcom официально выпустит Street Fighter 6 на Nintendo Switch 2 уже 5 июня. Легендарный файтинг получит несколько эксклюзивных функций для гибридной консоли, включая локальные беспроводные матчи 1v1 и бои с аватарами, где игроки смогут использовать своих персонажей из режима World Tour.

Также в версии для Switch 2 появится поддержка настольного режима, различные типы управления для Joy-Con 2, а также уникальные режимы:

Gyro Battles — управление с помощью движений контроллеров.

Calorie Contest — накопление калорий с каждой атакой.

Кроме того, Capcom выпустит фигурки amiibo с Люком, Джейми и Кимберли, а также карты amiibo со всеми персонажами первого года. Они позволят открыть эксклюзивный контент и элементы кастомизации.

Street Fighter 6 также доступна на Xbox Series X/S, PS5, PS4 и PC. С момента релиза игра разошлась тиражом 4,4 миллиона копий и добавила новых персонажей, включая Терри Богарда и Маи Ширануи из Fatal Fury.